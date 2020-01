Meghan Markle de retour : petit accident vestimentaire, mais look d'hiver réussi

Le duc et la duchesse de Sussex étaient attendus avec impatience après sept semaines d'absence. Le 7 janvier 2020 à Londres, le prince Harry et Meghan Markle ont fait leur grand retour après s'être accordé une pause prolongée loin des médias et de tout engagement royal. Pour sa première sortie officielle, le couple avait choisi de remercier les Canadiens pour leur accueil durant ses vacances de fin d'année sur l'île de Vancouver.

Pour sa première apparition de l'année, l'ex-actrice américaine est restée fidèle à son style épuré, élégant et bien souvent ton sur ton. Cascade de cheveux brillants, touches d'highlighter sur les joues et large sourire... sans un léger incident d'auréoles sous les bras, tout aurait été parfait ! Meghan Markle semblait en pleine forme dans sa tenue d'hiver parfaitement dans les tendances de cet hiver. La jeune maman de 38 ans avait misé sur une jupe satinée chocolat et un pull fin de chez Massimo Dutti. Elle avait complété ce look de son manteau camel REISS et d'escarpins en velours Jimmy Choo. Côté bijoux, la duchesse de Sussex avait ressorti ses accessoires dorés et fins : des boucles d'oreilles oiseaux Catherine Zoraida, un bracelet et une bague de la marque Kismet by Milka, assortis à son alliance et à sa large bague de fiançailles.