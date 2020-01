Meghan Markle versatile, mais toujours chic : ses 15 meilleurs looks en 2019

2019 a certes été riche en émotion pour Meghan Markle, mais elle a aussi été riche en looks ! Dès le début d'année, bien qu'enceinte de cinq mois, la duchesse de Sussex a multiplié les apparitions officielles, aussi bien solo qu'accompagnée de son mari le prince Harry. L'occasion pour l'ex-actrice de dévoiler tout un panel de tenues de grossesses réussies.

Si sa belle-soeur Kate Middleton se veut particulièrement fidèles avec ses créateurs chouchous, Meghan Markle est quant à elle plus versatile. Avec son ventre rond, l'Américaine s'est tout aussi bien illustrée dans une tenue Erdem que dans un manteau vintage signé Courrèges. Juste avant de prendre son congé maternité, c'est au Maroc, à l'occasion de son voyage officiel en février 2019, qu'elle a porté quelques-unes de ses tenues les plus marquantes : sa robe bleue Carolina Herrera, son look rouge Valentino, sa robe du soir Dior... Une garde-robe bien plus sophistiquée que celle emportée pour son voyage en Afrique du Sud, en septembre, essentiellement composée de robes-trenchs et de robes-chemises monochromes.

Meghan Markle compte tout de même quelques marques fétiches dans son dressing : Victoria Beckham, pour son style féminin, chic et épuré, Oscar de la Renta pour les imprimés, Hugo Boss pour des tenues de jour habillées... Lorsqu'il s'agit de se choisir un look plus décontracté, la maman d'Archie (7 mois) n'hésite pas à se tourner vers des marques plus accessibles telles que la griffe américaine J. Crew. Mais pas sûr que ça suffise à alléger son budget shopping 2019... La duchesse de Sussex risque bien de se hisser, cette année encore, en tête du classement des personnalités royales les plus dépensières.