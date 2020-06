Kate Middleton et William durs avec leurs enfants ? Chez eux, le calme règne

Le prince William et Kate Middleton prônent une éducation à la fois stricte et bienveillante. À en croire une source du Sun citée le 29 juin 2020, le duc et la duchesse de Cambridge ont profité de leur confinement en famille, dans leur maison du Norfolk, pour renforcer certains enseignements qu'ils tentent d'inculquer à leurs trois jeunes enfants : le prince George (bientôt 7 ans), sa soeur Charlotte (6 ans) et le petit Louis (2 ans).

Kate Middleton et son mari ne laisseraient jamais leurs enfants crier, les encourageant plutôt à discuter calmement de leurs sentiments : "Ils expriment leurs préoccupations concernant des matières à l'école, un cours de natation, un pas de danse classique difficile, un match de tennis manqué ou une publicité montrant des enfants affamés à la télévision, a rapporté une source du tabloïd anglais. S'ensuivent une discussion et la recherche d'une solution." Les parents tentent eux-mêmes de ne jamais crier, tout en veillant à présenter un front uni face à leurs trois bambins.

Chez les Cambridge, dans leur maison de campagne d'Anmer Hall, on ne va pas au coin. Lorsque George, Charlotte ou Louis ne sont pas sages, William et Kate préfèrent les envoyer sur un "canapé de discussion". Il leur faut également attendre la fin de journée et le fameux tea time avant de pouvoir espérer regarder un dessin animé : "La télévision n'est pas allumée la journée et les programmes doivent être approuvés par les parents." Les trois enfants seraient par ailleurs des adeptes de Peppa Pig et des dessins animés sur Disney Channel. Passionnée de jardinage et d'activités en extérieur, Kate Middleton encourage le plus possible ses enfants à jouer dehors. Facile quand on possède un large domaine super sécurisé !