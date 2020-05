Prince William : George et Charlotte font la loi à table, il se confie

Membre de la famille royale ou non, lorsqu'il s'agit de préparer le dîner des enfants, le prince William est un parent comme les autres. Le 20 mai 2020, lors d'un nouvel appel vidéo avec l'association PEEK Project, qui a servi des centaines de repas à des familles touchées par le coronavirus, le Britannique de 37 ans s'est confié sur sa vie de famille avec sa femme Kate Middleton et leur tribu au palet exigeant, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans).

Depuis la mi-mars, le prince William et Kate Middleton sont confinés avec leurs trois enfants dans leur demeure d'Anmer Hall, dans la campagne du Norfolk. C'est de là que le père de famille a échangé avec le chef Charlie Farrally : "Vous le savez vous-même, le moment le plus difficile est l'heure du dîner", a d'abord lancé le cuisinier à son célèbre interlocuteur. Ce à quoi celui-ci a répondu en riant : "Ouais, mais ça dépend de ce qu'il y a sur la table n'est-ce-pas Charlie ? Et c'est le problème. Si les parents servent quelque chose que les enfants adorent, le dîner se passe très bien. Mais vous mettez sur la table quelque chose qu'ils n'aiment pas, c'est une autre affaire." Faut-il comprendre que les petits-enfants de la reine Elizabeth II sont capables de faire la loi à table, de jouer les terreurs ?