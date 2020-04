Le prince Louis a 2 ans : 5 choses insolites dévoilées par Kate et William

Un prince glue

Lors d'une visite dans une ferme de Noël dans le Buckinghamshire, en décembre dernier, Kate Middleton avait une nouvelle fois fait quelques confidences sur sa vie de famille. Alors qu'elle discutait avec des familles, un petit garçon a attiré son attention en levant sa main en l'air et criant, "Moi, moi !". Amusée, la Britannique de 38 ans a alors répondu : "Tu me rappelles mon petit Louis qui dit tout le temps, 'Moi, moi, moi' et veut me suivre partout."

Un enfant de la campagne

Elle-même adepte du jardinage et des balades en pleine campagne, Kate Middleton pourrait bien avoir transmis son amour de la nature à son petit dernier. Lors d'une visite du jardin de la Royal Horticultural Society en septembre 2019, la duchesse de Cambridge a confié à une jeune maman présente avec sa fille que le prince Louis "adore sentir les fleurs et être en extérieur". Un intérêt pour la nature qui doit également ravir son grand-père le prince Charles, véritable écolo de la première heure.