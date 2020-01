Kate Middleton : Accident de jupe évité de justesse, et avec le sourire !

La duchesse de Cambridge a évité de peu l'accident vestimentaire ! Le 28 janvier 2020, Kate Middleton s'est rendue à l'hôpital pour enfants Evelina de Londres, pour un atelier créatif en collaboration avec la National Portrait Gallery. Mais à peine est-elle sortie du véhicule que la Britannique de 38 ans a dû rattraper sa jupe avant qu'elle n'en dévoile trop...

Radieuse dans son ensemble en tweed de chez Dolce & Gabbana, qui avait déjà fait ses preuves lors de précédentes sorties officielles, l'épouse du prince William s'est fait surprendre par le vent alors qu'elle venait tout juste d'arriver devant l'hôpital londonien. Mais comme à son habitude, c'est avec le sourire que Kate Middleton a maintenu sa jupe et remis ses cheveux en place. Toujours aussi à l'aise avec les enfants, elle a été accueillie par une jeune patiente, avant de retrouver d'autres Anglais et leur famille pour un atelier permis grâce à la collaboration de l'hôpital Evelina et la National Portrait Gallery, deux organisations dont elle est la marraine royale.

Ce début d'année est décidément bien rempli pour la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an). Après avoir soutenu son mari pour sa première grande réception au palais de Buckingham en solo, la duchesse de Cambridge a effectué une tournée express de 24 heures afin de promouvoir une nouvelle enquête nationale sur la petite enfance, l'un des domaines en faveur duquel elle est particulièrement engagée. Lundi soir, elle était au côté du prince William lors de la cérémonie commémorant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, au Central Hall Westminster.