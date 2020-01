Kate Middleton en robe rouge et sequins au palais : soutien de charme de William

Tandis que le prince Harry prend ses distances avec la monarchie, son grand frère prend une place de plus en plus importante. Le 20 janvier 2020, le prince William et son épouse Kate Middleton ont joué les hôtes de marque pour une réception célébrant le début du sommet Grande-Bretagne-Afrique au palais de Buckingham. Chargé de représenter la reine Elizabeth, le couple a fait une démonstration de charme et de complicité lors de cette soirée.

Lundi soir, la duchesse de Cambridge est apparue radieuse au côté de son mari. Pour l'occasion, la Britannique de 38 ans avait misé sur une éclatante robe rouge à sequins signée Needle & Thread, accessoirisée d'une minaudière et d'une paire d'escarpins assortis. Un large sourire aux lèvres, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a semblé particulièrement à son aise au milieu des convives. Pour accueillir les chefs d'État, délégués, membres du gouvernement britannique et entrepreneurs invités à cette réception, les Cambridge ont pu compter sur la présence de la princesse Anne, ainsi que sur le soutien du prince Edward et de son épouse Sophie, comtesse de Wessex. La famille royale fait donc bonne figure en dépit du tollé médiatique provoqué par le Megxit en ce début d'année.

Alors que le prince William et Kate Middleton s'illustraient à Buckingham lundi soir, le prince Harry était quant à lui dans l'avion, en chemin pour entamer sa nouvelle vie au Canada avec Meghan et Archie, déjà sur place. Maintenant qu'il a trouvé un accord avec la reine et le prince Charles sur leur nouvelle vie sans titre royal, le duc de Sussex va pouvoir profiter de cette nouvelle indépendance, gagnée non sans peine : "Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j'aime. Ça ne changera jamais, a confié le Britannique de 35 ans lors d'un discours donné à Londres dimanche soir. Je suis très triste d'en arriver là. La décision que j'ai prise pour mon épouse et moi-même de prendre du recul n'a pas été prise à la légère. Ça a pris de longs mois de discussions après beaucoup d'années d'épreuves (...). Nous faisons un acte de foi, merci de me donner le courage de franchir cette nouvelle étape."

Marine Corviole