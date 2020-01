Kate Middleton en prison : retrouvailles avec des ex-détenues

Une réception au palais de Buckingham lundi, une première visite à Birmingham mardi, un second stop à Cardiff mercredi... L'agenda de Kate Middleton est pour le moins chargé cette semaine. Le 22 janvier 2020, la duchesse de Cambridge a achevé sa tournée express de 24 heures avec une visite de la prison pour femmes de Guildford, au sud-ouest de Londres. Cette série de déplacements visait à promouvoir le lancement d'une nouvelle enquête nationale sur la petite enfance.

Mercredi, l'épouse du prince William s'est entretenue avec des femmes qu'elle avait déjà rencontrées en 2015. Depuis, ces ex-détenues ont réussi à se réhabiliter et tentent de reconstruire leur vie de famille. Ensemble, elles ont notamment parlé du travail de l'organisation Forward Trust, qui aide ses clients à améliorer leurs relations avec leur famille, leurs enfants et leurs amis.

Avant cette visite en prison, Kate Middleton avait déjà échangé avec des parents lors d'un premier déplacement au centre pour enfants Ely et Caerau, à Cardiff, plus tôt mercredi. Pour cette journée bien remplie, la Britannique de 38 ans a misé sur une tenue hivernale réussie : un pull col roulé fin et une jupe plissée léopard Zara, des bottes noires à talons et un manteau camel Massimo Dutti, qui n'est pas sans rappeler celui porté par Meghan Markle début janvier.