Kate Middleton : Son dernier look d'hiver copié sur Meghan Markle ?

Le début d'année 2020 est décidément chargé pour Kate Middleton. Tout en faisant bonne figure malgré le Megxit, la duchesse de Cambridge a entamé une tournée express de 24 heures avec un premier stop à Birmingham, le 21 janvier, pour promouvoir une nouvelle enquête nationale sur la petite enfance. Ce mercredi, l'épouse du prince William est arrivée à Cardiff pour prendre part à un cours de développement des sens pour bébés au centre pour enfants Ely et Careau.

Tout sourire, la Britannique de 38 ans a quitté son look 70's de la veille pour une nouvelle tenue hivernale : un long manteau camel de chez Massimo Dutti, en dessous duquel elle a portait un pull col roulé et une jupe plissée léopard de chez Zara. Un ensemble qui rappelle fortement celui porté par sa belle-soeur Meghan Markle lors de son apparition à Londres le 7 janvier dernier, à la veille de la crise du Megxit. L'épouse du prince Harry, adepte du ton sur ton et des tenues épurées, s'était en effet illustrée dans un manteau camel similaire, portée avec un col roulé fin et une jupe mi-longue de chez... Massimo Dutti.