Kate Middleton en look 70's : début d'une mini tournée dédiée aux enfants

Ce début de semaine est décidément chargé pour Kate Middleton. Après avoir soutenu son mari William pour sa première réception en solo au palais de Buckingham lundi soir, la duchesse de Cambridge a effectué une nouvelle sortie officielle le 21 janvier 2020. Seule, la Britannique de 38 ans s'est rendue au musée des sciences Thinktank à Birmingham pour lancer une enquête sur la petite enfance à l'échelle de tout le Royaume-Uni. Une première visite qui sera ensuite suivie d'une tournée intensive sur 24 heures, avec des stops à Londres, Cardiff et dans le Surrey.

Pour cette nouvelle sortie, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) a misé sur un de ses ensembles préférés : une blouse très colorée, signée Tabitha Weeb, accompagnée d'un pantalon ample Jigsaw, une de ses marques fétiches. Toujours aussi à l'aise avec les enfants, Kate Middleton a pris le temps de jouer avec plusieurs jeunes Anglais avant de prendre part à un groupe de discussion. Comme l'a rapporté le Daily Mail mardi, l'épouse du prince William a notamment affirmé : "En tant que parent, je sais combien nous chérissons la santé et le bonheur futurs de nos enfants (...). Ce que nous expérimentons entre 0 et 5 ans façonne le développement du cerveau. Cela nous aide à éviter l'adversité, ou certainement à renforcer la résilience à l'adversité plus tard dans la vie, à prévenir les problèmes de santé mentale (...). En tant que mère, cela m'a donné une perspective différente."