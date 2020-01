Kate Middleton émue : son hommage aux victimes de la Shoah avec William

Non sans émotion, Kate Middleton et son mari le prince William ont eux aussi commémoré les 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Le 27 janvier 2020, le duc et la duchesse de Cambridge se sont rendus au Westminster Central Hall de Londres pour une cérémonie lors de laquelle ils ont rencontré des survivants des camps d'extermination. Le Premier ministre britannique Boris Johnson était également présent.

Le prince William a pris la parole lundi soir, pour lire une lettre écrite par une amie de son arrière-grand-mère la princesse Alice, la mère du prince Philip. Durant la Seconde Guerre mondiale, celle-ci a caché une mère et sa fille dans sa maison d'Athènes : "Quand la persécution des juifs par les Allemands a commencé, la princesse Alice a demandé à être informée du sort de la famille Cohen (...). La princesse a décidé d'offrir son hospitalité aux deux femmes, de les cacher chez elle en dépit du danger encouru, a ainsi déclaré le duc de Cambridge. Les membres de la famille Cohen ont quitté la résidence trois semaines après la Libération, conscients que la générosité et le courage de la princesse les avaient épargnés des nazis." La princesse Alice est morte bien des années plus tard, en 1969, au palais de Buckingham.