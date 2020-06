Kate Middleton : La passion "hilarante" de son fils Louis, 2 ans

À tout juste 2 ans, le prince Louis est déjà un petit garçon affirmé et passionné. Comme l'a rapporté une source du Sun le 17 juin 2020, le benjamin du prince William et Kate Middleton aime toujours autant la cuisine, en particulier celle de la cheffe britannique Mary Berry. Le petit frère de George et Charlotte (6 et 5 ans) serait déjà incollable sur certaines recettes.

"Le prince Louis aime plus que tout regarder les livres de recettes de Mary Berry, a confié une source du tabloïd. Il adore les photos, montre toutes les choses qu'il veut manger, le gâteau tout chocolat et le crumble aux prunes semblent être ses choix du moment, et les scones aux fruits, une valeur sûre. Dès qu'il voit Mary à la télévision, il s'agite et tape dans ses mains." Un enthousiasme que son père le prince William trouverait "hilarant".