Kate Middleton toujours confinée, mais lookée : nouvelle robe à petit prix

La garde-robe de confinement de Kate Middleton est décidément bien raisonnable. Depuis la mi-mars, la duchesse de Cambridge télétravaille de chez elle, dans sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, où elle s'est installée à plein temps avec le prince William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans). À l'occasion d'une visioconférence organisée avec des élèves d'une école primaire de Blackpool, la Britannique de 38 ans a dévoilé une nouvelle robe fleurie à petit prix.

En collaboration avec la Oak National Academy et l'organisation Place2Be, qui oeuvre en faveur de la santé mentale des enfants, Kate Middleton s'est entretenue à distance avec les écoliers sur l'importance de la gentillesse. Toujours aussi à l'aise devant la caméra de son ordinateur, la duchesse est apparue radieuse dans un extrait dévoilé ce 17 juin 2020 sur Instagram.