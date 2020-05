Kate Middleton : Nouvelle robe de printemps coûteuse, déjà en rupture de stock

On prend les mêmes et on recommence ! Ce 7 mai 2020, toujours depuis la même pièce de sa demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, Kate Middleton a accordé une nouvelle interview, cette fois à l'émission de télévision This Morning, sur la chaîne britannique ITV. Pour cette nouvelle apparition, la duchesse de Cambridge a dévoilé une (énième) robe printanière.

Depuis le début de son confinement en famille, entamé à la mi-mars, l'épouse du prince William a multiplié les apparitions en vidéo. L'occasion pour la Britannique de 38 ans de dévoiler des looks de saison : un pull jaune Zara qui, sans surprise, s'est retrouvé en rupture de stock, un second modèle bleu ciel et graphique, une marinière... Mais Kate Middleton affectionne surtout les robes fleuries mi-longues, comme celle dévoilée ce jeudi à la télévision : un modèle en soie jaune, choisi avec soin puisqu'il est signé Raey, une marque londonienne basée dans le quartier de Notting Hill.

Cette dernière semble déjà avoir profité de ce coup de projecteur royal puisque, comme l'a rapporté Hello, ce modèle est en rupture de stock après que son prix initial de 495 livres sterling (environ 560 euros) a été baissé à 148 livres.