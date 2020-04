Kate Middleton et William : Leurs rares gestes tendres en images

Le prince William et Kate Middleton sont aussi pudiques que le prince Harry et Meghan Markle sont tactiles. Malgré tout, le duc et la duchesse de Cambridge oublient parfois la bienséance le temps d'un bref geste tendre, tant et si bien que ces rares démonstrations d'affection sont guettées à la loupe lors de leurs apparitions... Alors que le couple fêtait ses 9 ans de mariage ce 29 avril 2020, retour sur les rares fois où il a baissé la garde.