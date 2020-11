Kate Middleton : La demande en mariage romantique et symbolique du prince William

Il y a maintenant 10 ans, le 16 novembre 2010, le prince William et Kate Middleton annonçaient fièrement leurs fiançailles depuis un salon de Clarence House, la demeure du prince Charles et Camilla à Londres. Devant les photographes, la future duchesse de Cambridge avait alors dévoilé sa nouvelle bague de fiançailles : celle de Diana, en saphir et diamants, parfaitement assortie à sa robe bleue Issa. Une heureuse nouvelle que les amoureux gardait secrète depuis près d'un mois...

C'est au pied du mont Kenya, dans une cabine en bois, que le prince William a demandé Kate Middleton en mariage, en octobre 2010. Le couple effectuait un voyage de dix jours au Kenya pour célébrer le diplôme de pilote d'hélicoptère de la Royal Air Force de William. "Le continent africain tient une place très spéciale dans mon coeur. C'est l'endroit où mon père nous a emmenés mon frère et moi peu de temps après la mort de notre mère. Et en décidant du meilleur endroit pour demander sa main à Catherine, je ne pouvais penser à un lieu plus approprié que le Kenya pour me mettre à genou", le duc de Cambridge avait-il expliqué lors du sommet Grande-Bretagne-Afrique pour l'investissement en janvier 2020, au palais de Buckingham. Le 29 avril 2011, le prince William et Kate Middleton se sont mariés en grande pompe en l'abbaye de Westminster.