Diaporama Kate et William mariés depuis 10 ans : retour sur la demande en mariage romantique

Kate et William mariés depuis 10 ans : retour sur la demande en mariage romantique

Le prince William et Kate Middleton lors de leur interview pour l'annonce de leurs fiançailles depuis Clarence House.

Mariage du prince William et Kate Middleton à l'abbaye de Westminster, à Londres, le 29 avril 2011.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, visitent la ferme du manoir à Little Stainton, Royaume Uni, le 27 avril 2021.

Kate Middleton et le prince William à Northleach, en octobre 2010.

Le prince William, Kate Middleton et leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Le prince William et Kate Middleton lors de l'annonce de leurs fiançailles à Clarence House, à Londres, le 16 novembre 2010.

Mariage du prince William et Kate Middleton à l'abbaye de Westminster, à Londres, le 29 avril 2011.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge lors d'une visite au projet "Cheesy Waffles" au centre Belmont Community à Durham, Royaume Uni, le 27 avril 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

Le prince William et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sur Instagram, 2020. La photo a été prise par Kate Middleton dans leur maison d'Anmer Hall, dans le Norfolk.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge, accueillent les invités de la réception organisée pour le début du "Sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements" à Buckingham Palace, le 20 janvier 2020.

Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Middleton, duchesse de Cambridge - La famille royale d'Angleterre à la sortie de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres, le 9 mars 2020.

Le 23 avril 2020, pour un sketch qui visait à récolter des fonds pour le personnel soignant britannique, on a pu voir le prince se réunir avec Kate Middleton et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis devant chez eux dans le Norfolk, pour applaudir le personnel soignant.