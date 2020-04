Le prince Louis a 2 ans : Kate Middleton dévoile de jolis portraits

Comme à son habitude, Kate Middleton a mis ses talents de photographe amateur au service de l'album de famille. Le 22 avril 2020, à la veille de l'anniversaire de son fils le prince Louis, la duchesse de Cambridge a dévoilé trois nouveaux portraits de son cadet. Ce jeudi, le petit garçon fête ses 2 ans, certes confiné, mais à la campagne dans la demeure familiale d'Anmer Hall, dans le Norfolk.

"Nous partageons un aperçu de l'oeuvre du prince Louis à la veille de son deuxième anniversaire ! Nous sommes ravis de partager ces images du prince Louis, prises par la duchesse ce mois d'avril." Sur les photos réalisées en extérieur, le petit frère de George et Charlotte (6 et 4 ans) apparaît souriant et plein de vie : adorable dans sa chemise à carreaux, le cadet du prince William et Kate a un visage pour le moins expressif ! Ces portraits sont l'occasion de voir que petit garçon a bien grandi.