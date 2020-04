Kate Middleton confinée avec style : nouvelle robe fleurie, et accessible !

Bien qu'elle soit confinée chez elle, dans sa maison de campagne du Norfolk, Kate Middleton reste une source d'inspiration mode. Le 23 avril 2020, la duchesse de Cambridge a fait une apparition remarquée à la télévision, dans l'émission spéciale One Big Night In sur la chaîne BBC One. Aux côtés du prince William et de leurs trois enfants, tous vêtus de bleu en hommage au NHS (le système de la santé publique du Royaume-Uni), la Britannique de 38 ans est sortie sur son perron pour applaudir le personnel soignant mobilisé face au coronavirus. L'occasion de découvrir un nouveau look de printemps !

Les robes mi-longues fleuries se sont décidément fait une place de choix dans la penderie de la duchesse. Jeudi, Kate Middleton a en effet misé sur un nouveau modèle de la marque londonienne Ghost. Une robe à fleurs qui, pour certainement très peu de temps, est encore disponible à la vente au prix de 90 livres sterling (soit environ 103 euros). Ce n'est pas la première fois que l'épouse du prince William s'illustre dans une pièce de cette griffe anglaise. Déjà en octobre dernier, lors de son voyage officiel au Pakistan, elle avait opté pour un modèle similaire.