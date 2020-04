Kate Middleton, William et leurs enfants à la télé : apparition surprise

Bien que confinés dans le Norfolk, le prince William et Kate Middleton ne manquent pas de rappeler leur soutien au personnel soignant à distance. Le 23 avril 2020, c'est accompagnés de leurs trois enfants que le duc et la duchesse de Cambridge ont pris part aux traditionnels applaudissements qui, tous les soirs, rendent hommage à ceux mobilisés en première ligne contre le coronavirus. Une apparition diffusée dans le cadre d'une soirée spéciale, The Big Night In, organisée par la chaîne britannique BBC One.

George (6 ans), Charlotte (bientôt 5 ans), puis Louis (2 ans) dans les bras de Kate, et enfin William : toute la petite famille Cambridge s'est mise devant la porte de sa demeure d'Anmer Hall pour chaleureusement applaudir. La petite princesse n'a d'ailleurs pas attendu que ses parents se mettent en place pour commencer à taper dans ses mains.

Pour l'occasion, les garçons étaient chacun habillés d'une chemise, tandis que les filles ont misé sur de jolies robes fleuries. Sans surprise, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant que le modèle de Kate Middleton soit identifié : il s'agit d'une robe de la marque Ghost, qui figure parmi ses griffes favorites. A la fin de la séquence, le prince Charles et son épouse Camilla apparaissent à leur tour devant le demeure de Birkhall, en Écosse, pour applaudir.