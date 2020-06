Kate Middleton ressort une robe vieille de 8 ans... pour la cinquième fois !

La première apparition de Kate Middleton dans cette robe remonte à 2012, pendant les Jeux Olympiques de Londres, puis lors d'une visite de la National Portrait Gallery. L'épouse du prince William l'avait ensuite ressortie en 2014 pour les Glasgow Commonwealth Games, et deux ans plus tard pour prendre part à un spectacle aérien avec son fils aîné George (né en 2013). De quoi rentabiliser ce modèle, en rupture de stock depuis longtemps, qui coûte environ 720 euros. Déjà le 2 juin dernier, elle avait ressorti sa robe jaune Roksanda, portée pour la première fois lors de son voyage en Australie en... 2014 !

Tout au long du confinement, Kate Middleton est restée particulièrement active, multipliant les appels vidéos - et les looks - avec diverses organisations qu'elle soutient. Des apparitions virtuelles lors desquelles elle a parfois été rejointe par le prince William, voire leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans).