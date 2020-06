Kate Middleton bronzée et lookée : la duchesse en pleine forme à la campagne

Tout en s'occupant de ses trois jeunes enfants, George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans), Kate Middleton est restée particulièrement active ces dernières semaines. Tantôt en solo, tantôt avec William, la duchesse de Cambridge a pris des nouvelles de diverses organisations qu'elle soutient. Un mode de communication qu'elle pourrait bien pérenniser une fois la crise du coronavirus passée tant elle l'apprécie : "Vous n'avez pas à vous soucier de toutes les autres choses, de ne disposer que d'un temps limité, de devoir partir ailleurs et rencontrer des tas de gens... Ils [Kate et William] aiment pouvoir avoir une conversation en profondeur, en tête à tête avec quelqu'un", avait rapporté une journaliste de la BBC qui avait interviewé les Cambridge à distance le 17 avril dernier.