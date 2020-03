Kate Middleton et William en Irlande : un célèbre chien leur vole la vedette

Arrivés en Irlande le 3 mars 2020, le prince William et Kate Middleton n'auront pas attendu longtemps avant de rencontrer une des mascottes du pays : Bród, un des deux chiens présidentiels. Lors de leur arrivée à la résidence officielle Aras an Uachtarain, à Dublin, le duc et la duchesse de Cambridge ont été chaleureusement accueillis par le président de la République d'Irlande, Michael D. Higgins, son épouse Sabrina Coyne et leur fidèle compagnon.

Le remuant bouvier bernois a littéralement fait craquer Kate Middleton et William alors qu'ils tentaient de prendre la pose devant la demeure présidentielle. Une scène qui ressemble en tous points à celle vécue par le prince Harry et Meghan Markle qui, lors de leur visite en juillet 2018, avait non seulement rencontré Bród ["Fierté" en gaélique irlandais, NDLR], mais également son double, Síoda ["Soie" en gaélique irlandais, NDLR]. Malheureusement pour les Cambridge, Síoda a dû manquer cette nouvelle rencontre royale à cause d'une blessure à la patte.