Prince William : Jolie photo de famille avec George et Charlotte, signée Kate

Bien que confinés dans leur maison de campagne du Norfolk, le prince William et Kate Middleton sont restés particulièrement actifs ces dernières semaines. Tout en multipliant les visioconférences avec diverses organisations qu'ils soutiennent, le duc et la duchesse de Cambridge ont effectué plusieurs sorties pour la bonne cause. Ils ont même pu compter sur la présence de leurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte, respectivement âgés de 6 et 5 ans.

Sur Instagram ce 6 juin 2020, le palais de Kensington a dévoilé un cliché inédit sur lequel le prince William apparaît de dos, aux côtés de ses deux plus grands enfants. "Alors que nous approchons la fin de la #VolunteersWeek [semaine hommage aux bénévoles, NDLR], le duc et la duchesse de Cambridge sont ravis de partager une nouvelle photo prise par la duchesse alors qu'ils jouaient leur propre rôle dans l'effort national de bénévolat, a-t-il été précisé. En avril, le duc, la duchesse et leur famille ont visité le domaine de Sandringham [là ou se trouve leur demeure d'Anmer Hall, NDLR] où ils ont emballé et livré des colis alimentaires à des retraités isolés de la région."