Kate Middleton : Joli top et boucles d'oreilles à 5 euros, la duchesse recycle

L'Angleterre commence à se déconfiner, mais le prince William et Kate Middleton ne semblent pas prêts à quitter leur demeure d'Anmer Hall, dans le Norfolk, où ils sont installés avec leurs enfants depuis le mois de mars. Tout en s'occupant de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans), le duc et la duchesse de Cambridge continuent de remplir leurs fonctions royales à distance par le biais de visioconférences. Cette semaine, le couple a multiplié les appels vidéo avec différents bénévoles mobilisés en cette période de crise sanitaire. L'occasion pour la Britannique de 38 ans de dévoiler un look de printemps réussi.

Dans une vidéo Instagram publiée par le palais de Kensington le 5 juin 2020, des extraits de ces conversations ont été dévoilés. Une fois encore, Kate Middleton confirme son statut de duchesse du recyclage de tenue. Pour cette série d'appels, elle a en effet ressorti sa blouse fleurie de chez MIH Jeans, déjà portée il y a maintenant un an, lors du Chelsea Flower Show. Côté accessoires également, rien de nouveau : l'épouse du prince William a misé sur sa paire de boucles d'oreilles Accessorize, un modèle particulièrement abordable, qui avait déjà fait ses preuves lors de son voyage en Irlande en mars dernier.