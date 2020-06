Kate Middleton : Pimpante en robe estivale pour du jardinage et des confidences

Mécène des hôpitaux pour enfants de l'Est-Anglie (EACH), Kate Middleton (38 ans) a passé une après-midi dans l'établissement de Nook près de Norwich le 27 juin 2020. Sublime dans une robe pastel de la marque Marie-Louise de Faithfull the Brand, la duchesse de Cambridge a pu s'adonner à l'une de ses grandes passions : le jardinage. Et quand il s'agit d'égayer le quotidien d'enfants malades, Kate ne lésine par sur les moyens. Nul besoin d'enfiler de gants pour la maman de George, Louis et Charlotte, Kate a planté et rempoté de nombreuses plantes à mains nues sous les yeux admiratifs des enfants assis tout autour d'elle. Tournesols, plantes aromatiques ou arbustes, la femme du Prince William a sorti les sécateurs et les pioches pour parer le jardin de l'établissement de magnifiques plantes en pot.

Nous allons nous assurer que tu le rencontres

Amusée, elle s'est même laissée aller à quelques confidences personnelles et a évoqué l'attrait de ses jeunes enfants pour le jardinage. "Les enfants adorent faire pousser leurs propres tournesols. Louis est en train de gagner et ça rend George un peu grincheux" a-t-elle confié, souriante. Bienveillante envers les résidents de l'établissement, Kate Middleton a également fait la connaissance du petit Sonny Pope-Saunders atteint d'une forme rare de tumeur au cerveau. Touchée par l'histoire du garçon, la duchesse lui a même promis de lui faire rencontrer l'une de ses idoles : le chanteur Elton John. "Nous allons nous assurer que tu le rencontres. Une fois le confinement terminé", a-t-elle confié au petit garçon de 6 ans.

Admirative face à l'engagement et à la gentillesse de la duchesse, Tracy, l'une des membres du personnel de l'établissement a déclaré au Dailymail : "Elle était absolument prête à se salir les mains - elle n'avait pas besoin des gants de jardinage que nous lui avons offerts - et a même plongé ses mains dans la terre avec cette énorme bague de fiançailles ! (...) Ceux qui l'ont rencontrée ici aujourd'hui s'en souviendront pour le reste de leur vie." Une duchesse décidément remarquée et remarquable !