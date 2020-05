Kate Middleton : Cet autre prénom qu'elle avait choisi pour George

Le fils aîné du prince William et Kate Middleton aurait pu s'appeler... Alexander. C'est en tout cas ce qu'avait affirmé l'experte royale Katie Nicholl à l'édition américaine du magazine Vanity Fair, peu de temps après la naissance du prince George, le 22 juillet 2013.

Le duc et la duchesse de Cambridge auraient attendu la naissance pour découvrir le sexe de leur premier enfant : "A part une poussette bleu layette, la plupart des vêtements de bébé et accessoires pour la nurserie étaient dans des tons crème non genrés, avait-elle alors expliqué. Des amis proches du couple affirmaient que William voulait la surprise." Un proche avait alors rapporté : "Quand j'ai vu William quelques semaines avant la naissance, il a dit qu'ils ne savaient pas [le sexe du bébé, NDLR] et ne voulaient pas savoir. Il a dit qu'il y avait si peu de surprises dans la vie, et qu'il voulait garder celle-là. Kate a dit qu'elle pensait que c'était un garçon parce qu'il donnait énormément de coups de pieds."