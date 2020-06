Meghan Markle : Sa peine ignorée par la famille royale ? Sophie de Wessex dément

Depuis que les Sussex ont pris leurs distances avec la monarchie britannique, rares ont été les commentaires d'autres membres de la famille royale. Dans une nouvelle interview accordée au Times, le 6 juin 2020, la comtesse Sophie de Wessex, la tante du prince Harry, est brièvement revenue sur ce départ qui a secoué le clan Windsor en début d'année.

À en croire l'épouse du prince Edward, âgée de 55 ans, la famille royale a bel et bien tenté d'aider Meghan Markle à s'intégrer, en vain... "Nous essayons tous d'aider un nouveau membre de la famille. J'espère juste qu'ils seront heureux, a d'abord affirmé Sophie Helen Rhys-Jones, ancienne chargée de relations publiques, qui a rejoint la Couronne en 1999 après son mariage avec le fils cadet de la reine Elizabeth. Souvenez-vous, j'ai mis cinq ans pour m'ajuster et, pendant les six mois qu'ont duré nos fiançailles, je m'étais même installée au palais de Buckingham. On ne sait pas nécessairement comment ça va tourner." Depuis, Sophie et le prince Edward ont eu deux enfants, Lady Louise et James (16 et 12 ans).

La reine s'appuie désormais sur les Wessex, jusqu'alors plutôt discrets, à qui elle confie davantage de missions puisqu'elle ne peut plus compter sur le soutien de Meghan et Harry, ni sur celui de son fils le prince Andrew, depuis qu'il a fait l'objet d'accusations d'agressions sexuelles sur mineures.



Une Meghan trop exigeante ?

Malgré le soutien que la famille royale aurait essayé de lui apporter, Meghan Markle n'a pas réussi à se faire une place au sein du clan. Face aux vives critiques dont elle est la cible dans les tabloïds, et ce, dès ses fiançailles avec le prince Harry à l'automne 2017, l'ex-actrice américaine estimerait que sa belle-famille n'a rien fait pour l'aider. Pire, elle aurait été désavantagée par rapport à Kate Middleton, qui a récemment reçu le soutien du palais de Kensington après un portrait peu flatteur dans le magazine Tatler.

"Meghan dit que c'est très parlant. Elle a expliqué que c'était l'une des raisons pour lesquelles Harry et elle avaient quitté la vie royale, a rapporté un prétendu ami de la duchesse au Daily Mail. Un manque de soutien et un mépris total pour sa peine et son angoisse lorsqu'elle a été attaquée dans les médias. Meghan a dit que, plutôt que de la soutenir, on lui a donné le sentiment qu'elle en demandait trop, en attendait trop, quand tout ce qu'elle voulait, c'était le soutien du pouvoir en place." Après avoir annoncé leur désir d'émancipation en janvier, le duc et la duchesse de Sussex se sont installés avec leur fils Archie (1 an) dans une confortable villa de Los Angeles, dans l'espoir d'une vie plus paisible.