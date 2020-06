Kate Middleton "trahie" par un vieil ami : la duchesse "blessée et bouleversée"

L'article reste en travers de la gorge de Kate Middleton. Après avoir lu le portrait peu flatteur que lui a consacré le magazine Tatler dans son édition estivale, la duchesse de Cambridge reste "blessée". À en croire une source du Sun citée le 3 juin 2020, l'épouse du prince William serait d'autant plus touchée par ces critiques qu'elle était une vieille amie du rédacteur en chef de cette publication chouchou de l'élite anglaise, un certain Richard Dennen.

"Kate reste blessée et bouleversée par l'article. C'était très désagréable. Mais elle se sent aussi trahie, car Richard a été un ami de l'Université St Andrews. Kate ne l'a pas vu venir. Il y a beaucoup de questions sans réponses, en particulier sur qui a dit ces choses à Tatler parce ses vrais amis ne parleraient jamais d'elle comme ça." Lorsqu'ils étaient étudiants, en Écosse donc, Kate Middleton et Richard Dennen suivaient un même cours d'histoire de l'art et vivaient à deux rues d'écart. Le duo est même parti en vacances à deux reprises ensemble, dont une fois en France en 2004. Aujourd'hui, le rédacteur en chef défend fermement le portrait écrit par Anna Pasternak, journaliste et auteure experte de la famille royale.

Mais qu'est-ce qui a donc tant déplu à la duchesse ? L'article en question, intitulé Catherine The Great [Catherine, la Grande, NDLR] affirme notamment que Kate Middleton serait "épuisée" par la charge de travail supplémentaire qu'a impliquée le départ des Sussex de la monarchie en début d'année. Le portrait mentionne également la dispute présumée de la duchesse avec Meghan Markle juste avant son mariage avec Harry en mai 2018, sa silhouette jugée trop filiforme, l'attitude de sa mère Carole Middleton, qui serait snob et intéressée et tout à la fois la "mère que William a toujours voulue".

Les avocats s'en mêlent

Au lendemain de la publication du magazine, le palais de Kensington avait publié un rare communiqué dans lequel il dément les dires de Tatler : "Cette histoire contient une série d'inexactitudes et de fausses déclarations qui n'ont pas été présentées au palais de Kensington avant publication." Ce à quoi Richard Dennen avait répliqué dans la foulée : "Le palais de Kensington savait qu'on préparait 'Catherine The Great' depuis des mois et nous lui avons demandé de travailler avec nous. Le fait qu'il nie l'avoir su est catégoriquement faux."

Par l'intermédiaire de leurs avocats, Kate Middleton et William ont envoyé des courriers juridiques demandant au magazine de retirer l'article de son site internet. Mais Tatler campe sur ses positions et s'y refuse. Le duc et la duchesse de Cambridge vont-ils aller jusqu'à porter plainte et risquer un procès ?