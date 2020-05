Kate Middleton : La raison de sa dispute avec Meghan, juste avant son mariage

Le respect du protocole est sans conteste le point sensible sur lequel Meghan Markle et Kate Middleton se sont rapidement opposées, dès que l'Américaine et le prince Harry ont annoncé leurs fiançailles à l'automne 2017. En faisant ses premiers pas en tant que membre actif de la famille royale, l'ex-actrice a vite gagné la réputation de diva difficile à contenter, ayant du mal à suivre les nombreuses règles qui régissent le quotidien de la reine Elizabeth et ses proches. Kate Middleton aurait même été furieuse en apprenant que Meghan Markle avait haussé le ton sur l'un de ses employés, lorsque les deux couples vivaient et travaillaient encore au même endroit, au palais de Kensington.

Composer avec les décisions de Meghan et Harry

Le déménagement des Sussex au Frogmore Cottage de Windsor en avril 2018 a apaisé les tensions, mais pour une brève période seulement. Frustrés de ne pas pouvoir agir comme bon leur semble, et en difficulté face à la pression médiatique, le prince Harry et Meghan Markle ont finalement pris leurs distances avec la monarchie britannique dans l'espoir d'une vie plus paisible en Californie.

Une décision qui aurait, là encore, grandement contrarié Kate Middleton et William qui, depuis leur départ en mars dernier, se retrouvent avec une charge de travail considérable. Toujours selon le magazine Tatler, la mère de George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans) garde le sourire mais serait en réalité "épuisée". Un récit que le palais de Kensington a fermement démenti dans un rare communiqué publié ce mercredi.