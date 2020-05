Mariage de Kate et William : la touche secrète du prince Charles révélée

Le prince Charles n'a en revanche pas précisé à quel moment du mariage ses morceaux préférés ont été joués, ni même quels titres le prince William et Kate Middleton avaient retenus. Pour le tout début de la cérémonie, alors que leurs 2000 invités prenaient place dans l'abbaye de Westminster, le duc et la duchesse de Cambridge se sont pour sûr inspirés des goûts musicaux du prince Charles puisqu'ils ont fait jouer trois des morceaux qu'il avait lui-même choisis pour ses noces avec Camilla, en 2005 : Farewell to Stromness de Sir Peter Maxwell Davies, Touch Her Soft Lips and Part de William Walton et Romance for String Orchestra Op. 11 de Gerald Finzi.

La mariée a ensuite fait son entrée sur le titre I Was Glad de Sir Parry, avant de sortir au bras du prince William sur le morceau Crown Imperial de William Walton. Plus tard, lors de la réception organisée au palais de Buckingham, le style de musique était plus varié puisque la chanteuse Ellie Goulding a interprété plusieurs titres, dont une reprise de la chanson d'Elton John Your Song.