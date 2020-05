Meghan Markle et le prince Harry : Comment se sont-ils rencontrés ?

Deux ans déjà ! Ce 19 mai 2020, le prince Harry et Meghan Markle fêtent leurs deux ans de mariage depuis leur confortable villa de Los Angeles, où ils ont entamé une nouvelle vie loin de la monarchie britannique en mars dernier. Le désir d'intimité du couple a finalement été plus fort que son ambition de moderniser la Couronne. Bien qu'ils se soient sentis écrasés par la pression médiatique dès le début de leur idylle, quelques mystères entourent aujourd'hui encore l'histoire d'amour ultramédiatisée du Britannique et de son actrice américaine, à commencer par leur rencontre.

Une chose est sûre : le prince Harry et Meghan Markle se sont rencontrés lors d'un rendez-vous arrangé au début de l'été 2016. Depuis le mois de mai, l'actrice de la série Suits, installée à Toronto, était séparée du chef restaurateur canadien Cory Vitiello, après deux ans de romance. Avant cela, elle avait été mariée au producteur américain Trevor Engelson, dont elle a divorcé à l'été 2013. De son côté, le prince Harry était le célibataire le plus convoité du Royaume-Uni, après deux histoires d'amour connues avec Chelsy Davy et Cressida Bonas.

Aucune information n'a jamais été révélée sur le lieu de ce fameux blind date, mais plusieurs hypothèses ont été avancées quant à l'identité de l'entremetteuse. La plus probable étant la styliste américaine Misha Nonoo, amie proche de Meghan Markle, et ex-épouse d'Alexander Gilkes, homme d'affaires et copain des princes Harry et William (un ancien de l'Eton College). La créatrice de mode est aussi très amie avec les cousines d'Harry, les princesses Beatrice et Eugenie. Meghan Markle et Harry figuraient d'ailleurs parmi les nombreux invités du second mariage de Misha Nonoo avec Mike Hess, à Rome, en septembre 2019.