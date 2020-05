Meghan Markle et Harry : L'intérieur grand luxe de leur maison à Los Angeles

Surnommé le Megxit 2 par The Sun en mars 2020, Meghan Markle et lePrince Harry ont quitté le Canada pour finalement s'installer en Californie. "Ce déménagement était prévu depuis un petit moment. Ils ont réalisé que vivre au Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons, et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles. Ils ont un gros réseau là-bas." expliquait le journal révélant également le désir de Meghan de redémarrer sa carrière en tant qu'actrice aux États-Unis. Installés dans la somptueuse demeure de l'acteur Tyler Perry, le couple vit un confinement paisible et ultra-luxueux avec Archie à Los Angeles. Non loin de la maman de Meghan - qui habite à également à Los Angeles - Meghan et Harry peuvent profiter de l'immense propriété de leur ami.

Estimée à 18 millions de dollars (16,5 millions d'euros), cette maison située dans que le quartier de Beverly Hills possède un gigantesque terrain de 22 hectares. Piscine, spa intérieur, colonnes de marbre, cheminées en pierres de taille,... au-delà du confort, la propriété offre également de nombreux dispositifs de sécurité pour veiller sur le couple royal et leur bébé (1 an). Composée de huit chambres et de douze salles de bains, la demeure de Tyler possède également une immense terrasse avec une vue imprenable sur le centre-ville de Los Angeles. Au fil des ans, l'acteur de 50 ans a publié plusieurs photographies de sa demeure de rêve sur Instagram. Prévu jusqu'à la fin du mois de juillet à Los Angeles, Meghan Markle, Harry et Archie pourront donc profiter de tous les équipements et de tous les avantages de cette somptueuse villa pendant leur confinement.