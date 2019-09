Meghan Markle interdite de bague de fiançailles sur le tournage de "Suits"

Avant même de rejoindre officiellement la famille royale, Meghan Markle a rapidement appris à être prudente avec les paparazzi. Au début de sa relation avec le prince Harry en 2016, lorsqu'elle était encore actrice dans la série Suits, tournée à Toronto, l'Américaine était déjà suivie de près par les médias. Dans une nouvelle interview accordée à la chaîne californienne KTLA 5, ce 19 septembre 2019, son partenaire de tournage Wendell Pierce s'est souvenu d'une anecdote particulièrement parlante à ce sujet.

Dans la série, l'acteur américain de 55 ans joue le rôle de Robert Zane, le père de Rachel Zane, interprétée par Meghan Markle. A la fin de la saison 7, diffusée en 2018, la jeune avocate épouse le personnage de Mike Ross (interprété par l'acteur Patrick J. Adams). L'actrice portait donc une fausse bague de fiançailles sur les plateaux de tournage : "Une fois, nous étions en train de tourner une scène avant qu'elle ne soit fiancée [au prince Harry, NDLR] et où elle était fiancée à Mike dans la série et ils ont dit, 'Attend, ne sors pas de la voiture', s'est rappelé Wendell Pierce. Ils ont dit, 'Donne-nous la bague parce qu'il y a un paparazzo en bas de la rue'." Selon le comédien, les agents de sécurité étaient inquiets de voir des photos de Meghan avec une bague à l'annulaire faire la une des médias, qui risquaient d'en déduire qu'elle s'était fiancée en secret avec le fils cadet du prince Charles.

Ce n'est qu'en novembre 2017 que le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leurs fiançailles, en présentant l'impressionnante bague créée par le Britannique lui-même. Après avoir tourné dans la septième saison de Suits, l'actrice a mis un terme à sa carrière, quitté sa maison de Toronto pour Londres, où elle a entamé les préparatifs de son mariage royal célébré en mai 2018 à Windsor. Depuis qu'elle est devenue duchesse de Sussex et maman du petit Archie (4 mois), Meghan Markle a toujours gardé le silence sur les nombreuses rumeurs et critiques dont elle a fait l'objet dans les médias, que ce soit sur de prétendues tensions avec Kate Middleton ou, plus récemment, ses multiples voyages en jet privé.