Meghan Markle et Harry : Leur virée au pub avec Archie

Entre deux escapades à Ibiza et à Nice, Meghan Markle et Harry ont profité de l'été en Angleterre. Fin août, les jeunes parents se sont en effet accordé une pause déjeuner en toute simplicité dans un pub anglais du village de Winkfield, non loin de leur Frogmore Cottage de Windsor. Une sortie en famille dominicale avec le petit Archie (4 mois), dont le site américain TMZ vient de publier des photos, ce 18 septembre 2019.

C'est dans le cadre chaleureux et décontracté du pub The Rose & Crown que le duc et la duchesse de Sussex ont joué les clients presque ordinaires durant près de deux heures. Selon un témoin, leur fils Archie se serait montré particulièrement calme et silencieux, tandis que ses parents dégustaient un traditionnel poulet rôti, la spécialité de la maison. Un repas sans prétention dont le total n'a pas excédé 15 livres, soit un peu plus de 16 euros. Si ce n'est la présence du garde du corps et des deux officiers de police présents, le prince Harry et Meghan Markle sont presque passés inaperçus.