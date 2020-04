Meghan Markle : Son ex-mari Trevor Engelson annonce une bonne nouvelle

Au tour de l'ex-mari de Meghan Markle de fonder une famille. Le 29 avril 2020, Trevor Engelson s'est saisi de son compte Instagram pour annoncer une heureuse nouvelle : l'arrivée de son premier enfant avec son épouse, Tracey Kurland. Le producteur américain et sa femme, une héritière et nutritionniste de 33 ans, s'apprêtent à accueillir une petite fille.

"La future maman de l'année et le papa à sa fifille ! La meilleure chose que j'aie jamais produite, et de loin. Petite fille, tellement excité de te rencontrer en septembre", a témoigné l'Américain de 43 ans, comme l'a ébruité le Daily Mail ce jeudi, après avoir pu consulter la publication sur son compte Instagram - privé. L'annonce de cette grossesse survient près d'un an après le fastueux mariage de Trevor Engelson et Tracey Kurland, célébré à l'hôtel de luxe Rosewood Miramar Beach de Montecito, en Californie. Cette bonne nouvelle tombe alors que Meghan Markle et le prince Harry s'apprêtent quant à eux à fêter le premier anniversaire de leur fils Archie, né le 6 mai 2019.