Meghan Markle et Harry : cet accord financier passé avec Charles, très généreux

Heureusement que le prince Harry peut compter sur papa pour financer sa nouvelle vie américaine... A en croire les informations du Daily Mail, publiées le 25 mai 2020, le Britannique de 35 ans et son épouse, Meghan Markle, ont passé un accord avec le prince Charles pour qu'il les aide à payer leur garde rapprochée. Soulagé d'un poids, le couple peut enfin commencer à rembourser les 2,7 millions d'euros dépensés par la Couronne pour rénover le Frogmore Cottage de Windsor, leur demeure officielle au Royaume-Uni.

"Ils s'attendaient pleinement à ce que le contribuable britannique continue de payer la facture pour leur protection mais on leur a coupé l'herbe sous le pied et ils ont dû demander son aide au prince Charles, a rapporté une source du tabloïd. C'est la raison pour laquelle ils peuvent maintenant rembourser la reine et la Couronne, qui ont payé les rénovations [du Frogmore Cottage, NDLR] grâce aux fonds publics." En janvier 2020, à peine le prince Harry et Meghan Markle avaient-ils négocié les termes de leur départ de la monarchie britannique que la question du financement de leur sécurité a suscité un vif débat outre-Manche, mais également au Canada, où le couple s'était installé provisoirement avec son fils Archie (1 an).

Dès leur arrivée sur l'île de Vancouver au mois de novembre 2019, la Gendarmerie royale du Canada a assuré la protection en continu des Sussex et ce, à la demande du Metropolitan Police Service (de Londres). Mais l'ancienne colonie britannique a annoncé en février dernier que cette aide allait s'arrêter dès le changement de statut officiel du prince Harry et Meghan Markle, le 31 mars 2020. Au mois de mars justement, le couple est parti s'installer en Californie en toute discrétion, en faisant appel à des gardes privés pour assurer sa sécurité. Un service de sécurité privé dont le coût est estimé à 4,5 millions d'euros. Une sacrée somme que le prince Charles va donc prendre à sa charge, après avoir déjà accepté de payer une rente provisoire au couple en attendant qu'il gagne ses propres revenus, d'une façon encore incertaine...

C'est à Los Angeles, installés dans une confortable villa qui leur est prêtée par le producteur américain Tyler Perry, que le prince Harry et Meghan Markle espèrent acquérir leur indépendance financière. En avril dernier, grâce à l'aide du prince Charles donc, le duc et la duchesse de Sussex ont commencé à rembourser les 2,7 millions d'euros qui ont servi à rénover leur Frogmore Cottage, comme négocié dans les termes du Megxit. Le couple verse pour le moment des mensualités estimées à 20 000 euros à la Couronne. A ce rythme, il lui faudra plus de 11 ans pour s'acquitter de sa dette et ce, sans compter les dépenses liées à l'entretien de la demeure.