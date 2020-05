Meghan Markle et Harry commençent à rembourser leur énorme dette aux Anglais

"Ce n'est pas aussi luxueux que ce à quoi on peut s'attendre, a rapporté une source du tabloïd, qui a eu l'occasion de visiter le Frogmore Cottage. C'est très joli parce que Meghan a bon goût, mais ça ressemble beaucoup aux magasins White Company [une marque anglaise de décoration et de vêtements, NDLR]. Des lignes épurées et des couleurs neutres. Cela a été fait avec un budget, certes un gros budget, mais tout n'est pas en quartz et en marbre. Il y a du carrelage façon métro dans la salle de bain, c'est confortable et chaleureux. C'est une maison longue et étroite, donc pas aussi vaste que ce que les gens imaginent."

Selon le Daily Mail, depuis le mois dernier, le couple a commencé à verser environ 20 000 euros par mois. Si ce montant mensuel reste fixe, il faudra donc plus de onze ans au prince Harry et à Meghan Markle pour rembourser leur dette, et ce, sans compter les éventuelles dépenses liées à l'entretien annuel du Frogmore Cottage. En attendant de gagner leur vie, d'une façon encore inconnue, le prince Harry et Meghan Markle continuent d'être soutenus financièrement par le prince Charles, grâce aux revenus que ce dernier perçoit du duché de Cornouailles. Une aide qui se veut temporaire.