Meghan Markle irritée : Kate Middleton encore une fois favorisée par le palais

"Cette histoire contient une série d'inexactitudes et de fausses déclarations qui n'ont pas été présentées au palais de Kensington avant publication", a répondu la famille royale, avant que des avocats de Kate et William n'envoient des courriers juridiques demandant le retrait de l'article du site internet de Tatler. Le rédacteur en chef du magazine, Richard Dennen, tient tête aux menaces de poursuites judiciaires et continue de se défendre : "Le palais de Kensington savait qu'on préparait 'Catherine The Great' depuis des mois et nous lui avons demandé de travailler avec nous. Le fait qu'il nie l'avoir su est catégoriquement faux." Les Cambridge vont-ils aller jusqu'à porter plainte ?