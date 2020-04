Meghan Markle "désarmante" : la créatrice de sa robe de mariée se confie

Près de deux ans après le mariage royal du prince Harry et Meghan Markle, la créatrice Clare Waight Keller est revenue sur la conception de la fameuse robe de mariée Givenchy portée par la duchesse de Sussex à Windsor. Alors qu'elle s'apprête à quitter la maison parisienne après trois ans de bons et loyaux services, la créatrice a fait le 23 avril 2020 une véritable déclaration d'amitié à l'ex-actrice américaine.

"Il y deux ans aujourd'hui, j'étais aux derniers essayages d'une robe très secrète. Tant d'émotions m'ont traversée pendant les mois qui ont précédé le grand jour (...). Au fil des heures de conversations, de rencontres et de recherches, lentement, tous les morceaux de cette histoire se sont assemblés. La pureté et la simplicité étaient les lignes directrices, un récit de la nature au travers les 53 fleurs du Commonwealth [brodées sur le voile, NDLR] emmenant le monde dans le voyage de cette cérémonie, et la subtilité apportée par les lignes Givenchy et l'histoire de la maison capturant la beauté intemporelle que je savais qu'elle [Meghan Markle, NDLR] voulait atteindre." Au final, c'est dans une robe épurée en soie, près du corps, à col bateau et manches trois quarts, que l'Américaine a épousé le prince Harry. Depuis, Meghan Markle a porté plusieurs tenues signées Givenchy lors de ses engagements officiels.