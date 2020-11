Meghan et Harry annulent leur retour : Archie encore privé de la famille royale pour Noël

Cette année encore, Archie (17 mois) ne passera pas Noël avec la famille royale... C'est en tout cas ce qu'affirme une source du magazine Elle et son édition américaine, citée le 2 novembre 2020. Comme l'a rapporté la journaliste Carolyn Durand, qui n'est autre que l'autrice de Finding Freedom, la biographie consacrée aux Sussex qui a fait grand bruit lors de sa sortie l'été dernier, le prince Harry et Meghan Markle devraient finalement passer les fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Le couple aurait donc changé ses plans puisqu'il devait initialement revenir au Royaume-Uni.

Le duc et la duchesse devraient donc fêter Noël dans leur grande maison de Montecito, en Californie, dans laquelle ils ont emménagé en juillet dernier. Les Sussex avaient bel et bien prévu de regagner leur Frogmore Cottage de Windsor pour deux semaines en décembre, non seulement pour les fêtes de fin d'année, mais surtout parce que le procès de Meghan Markle contre le groupe Associated Newspapers devait se tenir le 11 janvier 2021 à Londres. Puisque le dit procès a finalement été reporté à l'automne 2021, et que les voyages sont toujours limités à cause de la crise sanitaire, le prince Harry et son ex-actrice américaine ont annulé leur très attendu retour outre-Manche.

La famille royale serait "déçue" de ce report puisqu'elle n'a plus vu le petit Archie depuis plus d'un an. En novembre 2019, les Sussex étaient partis pour un séjour prolongé au Canada, sur l'île de Vancouver, où ils ont célébré Noël en petit comité avec Doria Ragland, la mère de la duchesse. De là-bas, ils avaient ensuite annoncé le Megxit en janvier, effectué une ultime tournée royale à Londres en mars, avant de quitter officiellement la monarchie pour partir vivre en Californie au début du printemps. Le prince Harry et Meghan Markle avaient prévu de revenir en juin pour la traditionnelle parade Trooping The Colour et les 99 ans du prince Philip, mais les festivités et le voyage ont été annulés à cause de la pandémie.

La reine Elizabeth, le prince Charles ou encore William et Kate Middleton ont tout de même pu découvrir de loin les premiers pas et premier mots d'Archie grâce à des appels vidéos.