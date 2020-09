Meghan Markle et Harry libérés : leur dette enfin remboursée

"Cette contribution, initialement offerte par le prince Harry, a entièrement couvert le coût des rénovations nécessaires du Frogmore Cottage, propriété appartenant à Sa Majesté la reine, et qui restera la résidence du duc et sa famille au Royaume-Uni", a affirmé le porte-parole dans le communiqué publié lundi. Une "contribution" ou plutôt remboursement - qui survient une semaine après que les Sussex ont signé un juteux contrat avec Netflix, pour jouer les producteurs stars... Grâce à ce nouveau "job", le duc et la duchesse pourraient non seulement avoir remboursé leur dette, mais ils se sont également libérés de l'aide financière provisoire offerte par le prince Charles le temps de leur installation aux États-Unis.

Le prince Harry et Meghan Markle conservent donc leur demeure de Windsor, pourtant inhabitée depuis de longs mois. Le couple avait d'abord déserté le Frogmore Cottage à l'automne 2019 en s'accordant une pause prolongée au Canada, avant de négocier le Megxit et de partir vivre en Californie au mois de mars dernier. En juillet, les parents du petit Archie (1 an) ont finalement trouvé la maison de leurs rêves à Santa Barbara, une luxueuse villa estimée à 12 millions d'euros.