Meghan Markle et Harry enfin chez eux : "un moment charnière" pour le couple

Après avoir passé leurs quatre premiers mois à Los Angeles, dans la luxueuse demeure du producteur Tyler Perry, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement trouvé la maison de leurs rêves cet été. Le duc et la duchesse de Sussex ont en effet craqué pour une confortable villa de neuf chambres située à Santa Barbara, à 160 km de la Cité des anges. Un confortable cocon californien rien qu'à eux, pour lequel ils ont tout de même déboursé près de 12 millions d'euros. Mais peu importe, leur nouvelle vie américaine post-Megxit avec leur petit Archie (1 an), peut véritablement commencer.

"C'est leur demeure permanente, a rapporté une source du magazine People, le 19 août 2020. Depuis l'arrivée d'Archie, tout a été si turbulent, et beaucoup de choses étaient en suspend. Cela n'a pas été forcément facile. Pour la première fois depuis longtemps, ils ont une vision claire." L'ex-actrice américaine de 39 ans et son prince anglais de 35 ans considéreraient cet emménagement comme "un moment charnière" de leur vie. "Ils adorent tous les deux la Californie, et Santa Barbara a quelque chose de magique : les montagnes, l'océan, les vignes, les fleurs, les jardins. C'est si beau."

Une demeure de 1300 m2 sur un terrain de 22 hectares, une salle de sport, un théâtre, un spa et un sauna, une bibliothèque, un bureau, une salle de jeux, une cave à vin, une grande piscine, un terrain de tennis... Quitte à être reclus chez soi pour échapper aux paparazzis, comme le font les Sussex depuis leur arrivée en Californie, autant avoir de quoi s'occuper ! "Archie est très heureux et a beaucoup d'espace pour courir librement, a ajouté la source de People. La maison compte une aire de jeux qu'il escaladera en un rien de temps. Ils sont ravis d'être là et de prendre part à cette communauté. C'est un moment très heureux pour eux en tant que famille." Un bonheur que Meghan Markle et Harry partagent avec Doria Ragland, la mère de la duchesse, qui joue désormais les nounous pour son petit-fils.