Meghan Markle et Harry : ils ont enfin acheté une maison en Californie !

Meghan Markle et son mari le prince Harry vont pouvoir se lancer dans la déco et les travaux. Selon les informations du site américain Page Six, le couple a finalement acheté une maison du côté de Santa Barbara, le long de la côte de l'état de Californie. Auparavant, ils ont vécu à Los Angeles et Vancouver.

Des petits cachottiers ! Selon Page Six, qui a fait ses révélations le mardi 11 août 2020, cela fait "six semaines" que le couple a emménagé en toute discrétion dans sa maison. Il s'agit donc pour l'ancienne actrice de la série Suits, devenue duchesse de Sussex par son mariage, et le prince Harry, de leur tout premier bien immobilier en commun. A l'annonce de leur volonté de quitter leurs fonctions au sein de la famille royale britannique, ils avaient ajouté vouloir également gagner leur indépendance financière. Au vu du prix de l'immobilier en Californie, on imagine que l'addition était salée mais les époux fourmillent déjà de projets pour faire rentrer du cash... En outre, le prince Charles file aussi un coup de pouce, notamment pour les frais de sécurité du couple.

Depuis qu'ils ont quitté le Royaume-Uni en mars 2020, après avoir bouclé quelques engagements, ils cherchaient la maison de leurs rêves. Heureusement, le temps qu'ils fassent leurs recherches immobilières, ils ont pu compter sur leurs amis pour les héberger, un temps au Canada, puis à Los Angeles dans une superbe demeure située dans le quartier de Beverly Hills et appartenant à Tyler Perry.

Une source proche a fait des confidences à Page Six sur cet achat immobilier. "Harry et Meghan n'ont jamais eu l'intention de s'installer définitivement à Los Angeles. C'était un chouette endroit pour eux quand ils sont arrivés aux États-Unis car ils étaient proches de la mère de Meghan [Doria Ragland, NDLR]. Ils ont réfléchi sérieusement et ont étudié tous les détails. C'est l'endroit où ils prévoient d'être heureux, de se faire de bons amis et d'élever Archie, en lui donnant la chance de jouer avec d'autres enfants de son âge", a fait savoir la source indiscrète.