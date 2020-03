Meghan Markle après le Megxit : "C'est cool d'être de retour"

Jeudi 5 mars 2020, Meghan Markle faisait son retour au Royaume-Uni après le fameux Megxit qui l'avait vue se faire la malle au Canada avec son fils Archie (10 mois) et son époux, le prince Harry. La duchesse de Sussex, sublime dans une robe turquoise déjà en rupture de stock, a elle-même confié son plaisir d'être là...

L'ancienne star américaine de la série Suits participait avec le prince Harry à la soirée Endeavour Fund Awards au Mansion House, à Londres. Lors de son arrivée, amoureusement protégée de la pluie par son mari le prince Harry, elle a salué une cinquantaine de badauds qui bravaient la météo pour l'acclamer. Son large sourire aux lèvres laissait voir que son break loin de la couronne britannique – elle a annoncé avec son époux sa volonté de ne plus être membre senior de la famille royale – et de l'immense pression que lui imposent les tabloïds lui avait fait le plus grand bien !

Sur scène, la jolie brune de 38 ans a remis le prix Celebrating Excellence Award et a prononcé quelques mots. "C'est très sympathique d'être de retour. C'est la troisième année que j'ai l'incroyable bonheur de rejoindre mon mari [elle a épousé le fils de Diana et du prince Charles en mai 2018, NDLR] ici. C'est vraiment une soirée qui est une source d'inspiration", a-t-elle déclaré. De son côté, le prince Harry a lui aussi fait part de son plaisir. "Meghan et moi sommes très heureux d'être ici avec vous, de célébrer chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez accompli, votre engagement et votre force", a-t-il dit à la tribune.

Cette remise de prix était l'un des derniers engagements officiels de Meghan Markle et du prince Harry puisqu'ils quitteront officiellement la famille royale le 31 mars. À cette date, ils ne pourront plus utiliser le titre Sussex Royal comme "marque", alors même qu'ils ont fait part de leur volonté d'être financièrement indépendants. Une décision de la reine Elizabeth II, même si cette dernière est prête à les accueillir à bras ouverts s'ils changent d'avis...

Interrogée par le Mail Online, la comportementaliste Judi James a analysé l'attitude du couple et a souligné "un style très lune de miel", ajoutant que les amoureux étaient apparus "très connectés". Il faut dire que plusieurs gestes trahissaient cette grande complicité : lors des discours, Harry avait toujours la main posée sur la jambe de sa femme, Meghan mettait son bras derrière le dos de son mari lorsqu'ils allaient à la rencontre de participants et, dans la rue, ils se dévoraient des yeux avant même d'assister à la soirée ! Love is (still) in the air...