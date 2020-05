Meghan Markle et Harry : un nouveau film sur le "Megxit" en préparation

Pour la troisième fois, Lifetime va consacrer un téléfilm au prince Harry et Meghan Markle. Comme l'ont rapporté divers médias ce 11 mai 2020, dont le Daily Mail, la chaîne américaine prépare un nouveau film sur le Megxit intitulé Harry & Meghan : Escaping the Palace (que l'ont peut traduire par Harry et Meghan : s'échapper du palais). Cette fiction mettra en scène "la séparation controversée du couple avec la couronne, après la naissance de son fils Archie".

"Le film détaille les difficultés des jeunes parents et le défi unique de faire partie de la famille royale, qui ont finalement conduit Harry et Meghan à abandonner leurs titres royaux pour commencer une nouvelle vie sous leurs propres conditions", a-t-il été précisé. Aucune information n'a encore été donnée sur la date de sortie de ce téléfilm, ni même sur le casting, la production ayant certainement été suspendue à cause de la crise du coronavirus.