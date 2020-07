Meghan Markle inquiète : son fils Archie privé de copains à Los Angeles

On ne peut pas dire que les Sussex coulent des jours heureux en Californie. Le prince Harry coupé des siens, Meghan Markle fâchée avec sa meilleure amie, une procédure judiciaire tendue contre un tabloïd anglais, des paparazzi sur les dents qui guettent la moindre sortie... Même le petit Archie, 1 an, souffrirait de cette nouvelle vie post-Megxit à Los Angeles, entamée à la mi-mars. À en croire une source du Daily Mail citée le 9 juillet 2020, la duchesse de Sussex serait aujourd'hui inquiète de voir son fils isolé des autres enfants de son âge.

"Meghan dit qu'Archie a besoin d'apprendre des compétences émotionnelles et sociales en étant avec d'autres jeunes enfants, ce qu'il ne peut pas faire avec les adultes, a rapporté un prétendu ami proche. Meghan dit qu'elle aimerait rejoindre avec Archie un groupe pour bébés qui se retrouve en vrai plusieurs fois par semaine. Cela donnerait l'opportunité à Archie de jouer avec d'autres tout-petits et aiderait le développement de son cerveau." L'ex-actrice de 38 ans aimerait participer à un groupe qui s'appelle Mommy and Me ["Maman et moi" en français], mais au-delà des contraintes de la crise sanitaire, sa notoriété serait un frein. "Elle dit qu'elle est bien trop connue pour faire des choses normales."

À défaut de pouvoir sociabiliser son petit garçon, la duchesse de Sussex tenterait de compenser au mieux depuis leur confortable villa sur les hauteurs d'Hollywood : "Meghan profite de la connexion en ligne et sur Zoom, mais elle dit que ce n'est tout simplement pas la même chose qu'en personne, a ajouté la source du Daily Mail. Et puis le rythme des classes Mommy and Me deux fois par semaine serait bon pour Archie. En plus, ce serait l'occasion d'être dans un endroit où elle pourrait juste être une maman et se faire de vrais amis." Un isolement dont Meghan Markle souffrirait elle aussi : ne sachant plus à qui accorder sa confiance depuis le scandale provoqué par sa meilleure amie Jessica Mulroney, en juin dernier, la duchesse se serait murée dans le silence, au point d'inquiéter ses proches qui n'ont plus de nouvelles...

Malheureusement pour Archie, la décision de ses parents de quitter la monarchie britannique en début d'année l'a coupé de sa famille paternelle, qui compte nombre de jeunes enfants, dont ses cousins George, Charlotte et Louis (6, 5 et 2 ans), les enfants de Kate Middleton et William, avec qui il n'a guère eu le temps de tisser des liens... Du côté de sa mince famille maternelle, seule sa grand-mère Doria Ragland, installée elle aussi à Los Angeles, passe beaucoup de temps avec lui.