Meghan Markle en froid avec sa meilleure amie : pourquoi elle voulait en finir

Il semble que ce soit bel et bien terminé entre Meghan Markle et sa meilleure amie Jessica Mulroney. Avant même que cette dernière ne se retrouve au coeur d'un scandale avec une influenceuse, la duchesse de Sussex aurait eu sa copine dans le collimateur. Des tensions évoquées par plusieurs sources de Page Six, le 17 juin 2020.

L'épouse du prince Harry aurait eu le sentiment que son amie "profitait" de leur amitié pour faire évoluer sa carrière de styliste. Les critiques visant aujourd'hui Jessica Mulroney seraient "l'excuse que Meghan attendait pour couper les ponts avec Jess", selon une première source. Depuis plusieurs jours, en plein mouvement Black Lives Matter, la Canadienne est accusée d'avoir utilisé son influence pour menacer la blogueuse noire Sasha Exeter. Même si Jessica Mulroney s'est depuis excusée, la diffusion de son émission de télé-réalité a été immédiatement interrompue, et plusieurs marques ont mis un terme à leur collaboration.

"Je ne sais pas qu'elle a été la goutte de trop, mais Jess était sur la touche depuis un moment, a ajouté une seconde source de Page Six. Leur amitié n'est clairement plus ce qu'elle était. Et vraiment, comment pouvez-vous avoir une relation si proche quand une personne construit sa carrière sur cette amitié ?" Meghan Markle et Jessica Mulroney se sont rencontrées il y a près de dix ans, lorsque l'actrice américaine s'est installée au Canada pour le tournage de la série Suits.