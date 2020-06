Meghan Markle : Sa meilleure amie Jessica Mulroney dérape et perd son émission

Depuis, Jessica Mulroney aurait usé de son réseau en parlant de ce différend avec plusieurs marques : "Pendant environ une semaine, Jessica a coché toutes les cases qu'une femme blanche ne devrait absolument pas remplir pendant la plus grande révolte raciale de l'Histoire, a ajouté Sasha Exeter, surprise du comportement de celle qui est pourtant amie avec "une des femmes noires les plus connues au monde", à savoir Meghan Markle. Cette dernière a d'ailleurs ouvertement pris position en faveur du mouvement Black Lives Matter lors d'une vidéo publiée depuis sa villa de Los Angeles, le 4 juin dernier.

Je sais que je dois faire mieux

De son côté, la styliste a présenté ses excuses dans un long communiqué publié sur son compte Instagram jeudi : "Elle [Sasha Exeter] m'a interpellée à juste titre sur le fait que je ne m'engageais pas assez dans le débat le plus important et difficile de notre société sur la race et les injustices. Je sais que je dois faire mieux (...). Je n'avais pas l'intention de menacer son travail. Nous étions en désaccord et ça a dégénéré. Pour ça, je suis désolée", a notamment affirmé celle qui était l'une des demoiselles d'honneur de Meghan Markle lors de son mariage avec le prince Harry, en mai 2018.