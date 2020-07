Meghan Markle murrée dans le silence : "Elle ne sait plus à qui faire confiance"

En attendant de savoir à qui se fier, Meghan Markle garde le silence. C'est en tout cas ce qu'a affirmé un soi-disant proche au Sunday Mirror, le 4 juillet 2020. Recluse dans sa villa de Los Angeles avec Harry et leur fils Archie (1 an) depuis la mi-mars, l'ex-actrice américaine serait aujourd'hui complètement "renfermée sur elle-même", au point d'inquiéter ses amis.

"Elle est devenue très silencieuse. Je pense qu'elle doit se sentir extrêmement faible et probablement en difficulté. La bataille juridique et les tensions accrues avec la famille royale à cause des informations révélées doivent faire peser beaucoup de pression sur eux [Meghan et Harry, NDLR], a rapporté la source du tabloïd anglais. Meghan est beaucoup plus distante et introvertie depuis plusieurs semaines, sa famille s'inquiète. Et Harry doit être tourmenté par la rupture de ses liens avec sa famille. Il était particulièrement déprimé le jour de l'anniversaire de William, le 21 juin." Pour autant, les deux frères auraient échangé un appel vidéo entre Los Angeles et le Norfolk, le jour des festivités.

Des documents officiels du bras de fer juridique qui oppose Meghan Markle au groupe de presse anglais Associated Newspapers Limited et le tabloïd The Mail on Sunday ont récemment été dévoilés. Des extraits dans lesquels la duchesse de Sussex dénonce le manque de soutien de la famille royale, alors qu'elle était enceinte et vivement critiquée dans la presse. Une "institution" qui lui aurait de surcroît interdit de se défendre... Ces accusations ne risquent pas d'arranger la relation des Sussex avec le reste des Windsor, déjà mise à rude épreuve depuis le Megxit.

Autre point sensible pour Meghan Markle : la fin de son amitié avec sa meilleure amie, la styliste canadienne Jessica Mulroney. L'ex-actrice estimait déjà que son amie mettait à profit leur relation pour sa carrière, mais la voir menacer une influenceuse noire en plein mouvement Black Lives Matter aurait été la goutte de trop... "La rupture de Meghan avec Jessica l'a vraiment touchée et elle ne parle même plus à certaines de ses amies proches, a ajouté la source du Sunday Mirror. Elle a coupé tout contact et elles pensent qu'elle ne sait même plus à qui faire confiance." Meghan Markle peut malgré tout s'appuyer sur le soutien et la discrétion sans faille de sa maman, Doria Ragland.